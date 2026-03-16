L'Encyclopedia Britannica poursuit OpenAI au sujet de l'entraînement à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

L'encyclopédie Britannica et sa filiale Merriam-Webster ont poursuivi OpenAI devant le tribunal fédéral de Manhattan pour avoir prétendument utilisé à mauvais escient leurs documents de référence pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle . Britannica a déclaré dans la plainte déposée vendredi qu'OpenAI, soutenue par Microsoft, a utilisé ses articles en ligne et ses entrées d'encyclopédie et de dictionnaire pour apprendre à son chatbot ChatGPT à répondre à des questions humaines et a "cannibalisé" le trafic web de Britannica avec des résumés de son contenu générés par l'IA.

Les porte-parole des deux entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la plainte lundi. Cette affaire est l'une des nombreuses actions en justice à fort enjeu intentées par des titulaires de droits d'auteur, y compris des auteurs et des organes de presse, contre des entreprises technologiques qui utilisent leur matériel pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle sans autorisation. L'année dernière, Britannica a intenté une action en justice connexe contre la société d'intelligence artificielle Perplexity AI, qui est toujours en cours.

Les sociétés d'intelligence artificielle ont fait valoir que leurs systèmes font un usage loyal de contenus protégés par le droit d'auteur en les transformant en quelque chose de nouveau.

Dans son action en justice, Britannica affirme qu'OpenAI a illégalement copié près de 100 000 de ses articles pour entraîner les grands modèles linguistiques de GPT. La plainte indique que ChatGPT produit des copies "quasi verbatim" des entrées de l'encyclopédie Britannica, des définitions de dictionnaires et d'autres contenus, détournant ainsi des utilisateurs qui, autrement, visiteraient ses sites web.

Britannica a également accusé OpenAI de violer ses marques en laissant entendre qu'elle a la permission de reproduire son matériel et en citant à tort Britannica dans de fausses "hallucinations" de l'IA.

Britannica a demandé un montant non spécifié de dommages et intérêts ainsi qu'une décision de justice bloquant l'infraction présumée.