L'emploi salarié quasi-stable (-0,1%) au 4e trimestre 2025, selon l'Insee

L'emploi salarié est resté quasi-stable (-0,1%) au quatrième trimestre 2025, se repliant un peu plus nettement dans la fonction publique (-0,3%) que dans le privé (-0,1%), selon les chiffres diffusés par l'Insee vendredi.

L'emploi salarié se situe 0,2% sous son niveau d'un an auparavant (soit -45.900 emplois), indique l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Sur le trimestre, l'emploi salarié se replie notamment dans la construction (-0,4%) et dans le tertiaire non marchand (-0,3%), avec -13.500 emplois dans l'enseignement et -11.300 dans l'administration publique.

Les contrats en alternance baissent (-0,8%, soit -7.800 emplois) mais "de façon beaucoup moins marquée qu'au troisième trimestre 2025 (-3,6% soit -38 100 emplois)", note l'Insee. Ces contrats se replient également sur un an (-4,2%). Une baisse de l'alternance à l’origine, entre autres facteurs, de celle de l'emploi salarié des 15-29 ans, à -0,3%.

En revanche, l'emploi salarié continue de progresser pour les 55 ans et plus: +0,6% sur le trimestre, +2,4% sur un an.