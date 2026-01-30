L'emploi salarié privé "quasi stable" (-0,1%) au 4e trimestre 2025, selon l'Insee

information fournie par Boursorama avec AFP • 30/01/2026 à 09:43

L'emploi salarié du secteur privé en France a été "quasi stable" avec 28.700 emplois détruits au 4e trimestre 2025 (-0,1%), selon une estimation provisoire publiée vendredi par l'Insee.

Une baisse analogue avait été enregistrée au troisième trimestre, avec 27.300 emplois perdus (également -0,1%).

Sur un an, l'emploi salarié dans le secteur privé a reculé de 0,2%, soit 40.800 emplois détruits par rapport au 4e trimestre 2024, a ajouté l'Institut national de la statistique.

L'emploi salarié "excède encore largement son niveau d’avant-crise sanitaire, en 2019, de 5,3% (soit +1,1 million d’emplois)", indique encore l'Insee dans son communiqué.

Malgré une relative stabilité, le quatrième trimestre marquera, si ces chiffres sont confirmés par l'Insee le 27 février, le cinquième trimestre consécutif de baisse de l'emploi salarié dans le secteur privé, après une période de forte hausse suite à la crise sanitaire du Covid-19 en 2020-2021.

L'emploi intérimaire, souvent considéré comme un indicateur avancé de la tendance à venir du marché du travail, est également stable au quatrième trimestre, avec 800 emplois gagnés (+0,1%) sur trois mois, après une baisse de 4.300 emplois au trimestre précédent (-0,6%).

Par secteurs, l'emploi salarié rebondit dans l'agriculture au quatrième trimestre (+2,6% après -3,5% au troisième) et recule très légèrement dans l'industrie (-0,1%), dans la construction (-0,2%) et dans le secteur tertiaire marchand (-0,1%).