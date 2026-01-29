L'émissaire de Trump promet des opérations plus "ciblées" de l'ICE à Minneapolis

Tom Homan, le "tsar des frontières" de Donald Trump, a déclaré jeudi que les agents de la police de l'immigration (ICE) se concentreraient désormais sur des "opérations ciblées et stratégiques" à Minneapolis, marquant ainsi l'abandon d'une politique de rafles agressives qui a provoqué la mort de deux observateurs et suscité l'indignation nationale.

Envoyé en urgence dans la capitale du Minnesota après la mort d'Alex Pretti, un infirmier de 37 ans, abattu le week-end dernier par l'ICE, Tom Homan a ajouté qu'il pourrait réduire le nombre d'agents fédéraux déployés à Minneapolis après des réunions "fructueuses" avec le gouverneur de l'Etat, Tim Walz, et le maire de la ville, Jacob Frey.

"Nous pouvons faire mieux", a-t-il dit. "Vous allez voir des changements considérables se produire ici, dans cette ville."

Les déclarations de Tom Homan confirment la volonté de désescalade de l'administration Trump, alors qu'une nette majorité d'Américains désapprouvent désormais la politique migratoire de la Maison blanche et que des fissures sont apparues dans le camp républicain, ce qui rendait la situation intenable en vue des élections de mi-mandat en novembre.

Dans une note récemment adressée à ses agents, un haut responsable de l'ICE leur ordonne de s'abstenir de toutes communication et interaction inutiles avec les "agitateurs" afin d'éviter "d'envenimer la situation".

Cette directive, que Reuters a pu consulter mercredi soir, ordonne également aux agents de l'ICE de ne cibler que les immigrés ayant fait l'objet de poursuites pénales ou de condamnations, ce qui marque une rupture par rapport à la tactique précédente qui consistait à intercepter au hasard et au faciès des personnes dans la rue pour leur demander de présenter des preuves de leur résidence légale ou de leur citoyenneté américaine.

Faisant écho à cette directive, Tom Homan a déclaré que les agents concentreraient désormais leurs efforts sur les personnes qui constituent une menace pour la sécurité publique ou nationale.

Soucieux de rassurer la base électorale de Donald Trump, il a cependant assuré que l'administration Trump restait déterminée à expulser tous les immigrés vivant illégalement aux États-Unis.

"Nous ne renonçons pas du tout à notre mission, nous la menons simplement de manière plus intelligente", a-t-il dit, demandant notamment un accès étendu aux prisons du Minnesota pour pouvoir y arrêter les immigrés clandestins qui sont détenus pour d'autres faits au moment de leur libération.

(Reportage de Brad Brooks à Minneapolis, rédigé par Steve Gorman et Joseph Ax ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)