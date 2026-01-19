L'émissaire de Poutine rencontrera des membres de la délégation américaine à Davos-sources

L'émissaire du président russe Vladimir Poutine pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, est attendu à Davos pour y rencontrer des membres de la délégation américaine en marge du Forum économique mondial, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de cette visite sous couvert d'anonymat.

Le Forum économique mondial s'est ouvert lundi dans la station de ski suisse.

Le représentant spécial du président russe œuvre depuis le retour de Donald Trump au pouvoir au rapprochement entre Moscou et Washington. Il est également impliqué dans les négociations pour le règlement du conflit en Ukraine.

Le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov a déclaré dimanche, après deux jours de discussions en Floride avec les négociateurs américains, que les délégations ukrainienne et américaine poursuivraient leur concertation à Davos.

