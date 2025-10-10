L'Elysée convie dirigeants de partis et chefs de file des députés à 14h30-Tondelier

Les chefs de parti et les présidents de groupes à l'Assemblée nationale ont été conviés vendredi à 14h30 (12h30 GMT) à l'Elysée, a annoncé la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier.

"Oui, nous sommes invités, les chefs de parti et les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, à 14h30", a-t-elle dit sur TF1, confirmant des informations de BFMTV et précisant avoir reçu une invitation en pleine nuit, à 02h00.

Citant des sources concordantes, BFMTV avait rapporté plus tôt que tous les chefs de parti avaient reçu cette invitation à l'Elysée, à l'exception de ceux du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI).

Cette réunion intervient alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer d'ici à la fin de la journée la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission soudaine, lundi, de Sébastien Lecornu.

Le nouveau locataire de Matignon sera nommé sur la base des conclusions de discussions que le Premier ministre démissionnaire a menées cette semaine avec différentes forces représentées au Palais-Bourbon, à l'exception du RN et de LFI.

"On n'a pas d'ordre du jour, on a une liste de participants qui sont listés dans le corps du mail pour que tout le monde sache qui est invité", a indiqué Marine Tondelier sur TF1.

"Beaucoup de personnes me disent 'il va tester sur vous l'hypothèse Lecornu 2'. Si c'est le cas, je lui souhaite bon courage, parce que Lecornu c'était le Premier ministre du socle commun, socle commun qui n'a plus rien de socle et qui n'est plus commun."

