 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'élimination des espèces nuisibles en France est "inefficace et coûteuse", selon une étude
information fournie par AFP 09/03/2026 à 10:02

L'élimination massive des animaux jugés nuisibles en France ne réduit pas les pertes économiques qui leur sont attribuées et pour certaines espèces ne contribue pas non plus à la baisse des effectifs, selon une étude ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'élimination massive des animaux jugés nuisibles en France ne réduit pas les pertes économiques qui leur sont attribuées et pour certaines espèces ne contribue pas non plus à la baisse des effectifs, selon une étude ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

L'élimination massive des animaux jugés nuisibles en France ne réduit pas les pertes économiques qui leur sont attribuées et pour certaines espèces ne contribue pas non plus à la baisse des effectifs, indique lundi une étude scientifique.

Tous les trois ans, le gouvernement publie une liste des "espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD)", anciennement appelés nuisibles, permettant de chasser, piéger, capturer ou déterrer ces dernières toute l'année pour éviter des dégâts pénalisant notamment certaines activités agricoles. Une nouvelle liste est attendue d'ici à l'été.

Selon cette étude du Muséum national d'histoire naturelle publiée dans Biological Conservation, chaque année 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires.

Mais ces mesures ont un coût "huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces", selon l'étude.

En analysant les données publiques des déclarations de dégâts et du nombre d'animaux tués entre 2015 et 2022, l'étude constate qu'une augmentation de l'élimination des ESOD non seulement "ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu'un arrêt des destructions (des espèces, NDLR) n'engendre pas d'augmentation des dégâts", indique le Muséum dans un communiqué.

Les auteurs de l'étude ont calculé qu'éliminer ces animaux coûte 103 à 123 millions d'euros par an, quand le coût des dégâts déclarés est de huit à 23 millions d'euros.

"Il n'est donc pas rentable de détruire les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts: cela coûte plus cher que d'indemniser les dommages économiques causés", concluent les chercheurs, jugeant cette politique "inefficace et coûteuse".

En outre, en matière de régulation des espèces, les mesures mises en place échouent: en étudiant cinq espèces d'oiseaux de la liste ESOD, les scientifiques ont constaté que les effectifs des populations nicheuses n'avaient pas diminué. Des études précédentes arrivaient au même constat pour le renard roux.

Une corneille noire à Paris, le 12 octobre 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Une corneille noire à Paris, le 12 octobre 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )

L'arrêté ministériel du 4 août 2023 classait parmi les ESOD la belette d'Europe, la fouine, la martre des pins, le renard roux, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet.

Le 13 mai 2025, le Conseil d'Etat a demandé au gouvernement de retirer la martre de la liste, dont le principe même est régulièrement contesté par les associations de défense de l'environnement.

Fin 2024, un rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable appelait à "une refonte de l’approche française" et à ne pas reconduire l'arrêté ESOD en 2026.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 10:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.03.2026 10:40 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 10:37 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Nouvelles explosions à Téhéran et Tel Aviv De puissantes explosions ont secoué plusieurs quartiers de Téhéran vers la mi-journée (8H45 GMT) lundi, selon des journalistes de l'AFP, ... Lire la suite

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.03.2026 10:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank