L’économie mexicaine a enregistré sa plus forte croissance annuelle en trois ans au 3T

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'exprime lors de sa conférence de presse quotidienne au Palais national, à Mexico, le 9 septembre 2026. ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

L’économie mexicaine a enregistré sa plus forte croissance annuelle depuis 2023 au troisième trimestre, portée par les activités industrielles et le commerce de détail, a indiqué vendredi l’Institut national de statistique, l’INEGI.

Le Produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie d’Amérique latine a augmenté de 3,2 % en rythme annuel au troisième trimestre 2026, a rapporté l’INEGI dans un communiqué.

Par rapport au deuxième trimestre, le PIB s’est accru de 0,9 %.

Le Mexique est en train de négocier avec les États-Unis, destinataires d’environ 80 % de ses exportations, un accord commercial dans un contexte d’incertitude provoquée par la guerre commerciale de Donald Trump.

Les deux pays, ainsi que le Canada, sont partenaires dans l’accord de libre-échange T-MEC qui, dans les faits, vacille sous l’effet des mesures protectionnistes du président républicain.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a assuré la semaine dernière que son pays était "très proche" d’un accord commercial avec Washington. La dernière fois que l’économie mexicaine avait cru de plus de 3 % en rythme annuel remonte au troisième trimestre 2023.

La croissance des activités industrielles "a été en partie portée par l’augmentation de l’investissement dans la construction, mais aussi par un plus grand dynamisme de l’industrie manufacturière", a souligné la banque BASE dans son analyse.

Dans le cas des activités tertiaires, la croissance provient surtout du commerce de détail, a indiqué l’institution.

"Étant donné que l’activité économique continue de croître à un rythme soutenu, on s’attend à ce que le PIB clôture l’année avec une croissance annuelle d’environ 1,9 %", a estimé la banque.

En 2025, l’économie mexicaine n’a progressé que de 0,8 %, son niveau le plus bas depuis la chute de 8,5 % enregistrée en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.