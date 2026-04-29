« L'économie américaine est assez résistante » et devrait continuer à croître à un rythme supérieur à 2 %, selon Jerome Powell, président de la Fed

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Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que l'économie américaine s'est montrée « assez résistante » face au choc énergétique lié au conflit avec l'Iran, et qu'elle devrait continuer à croître à un rythme supérieur à 2 % cette année grâce à la solidité des dépenses de consommation et aux investissements dans les centres de données.

« La croissance est vraiment solide dans l'ensemble de notre économie. Cela s'explique en partie par le fait que les dépenses de consommation se maintiennent plutôt bien, les données les plus récentes sont bonnes. Et cela s'explique aussi en partie par la demande apparemment insatiable de centres de données partout aux États-Unis », a déclaré M. Powell lors de sa dernière conférence de presse sur la politique monétaire en tant que président de la Fed. « Il y a donc beaucoup d'investissements des entreprises dans la construction de centres de données, et tout porte à croire que cela va se poursuivre. »

Il a déclaré que la Fed était déterminée à utiliser ses outils pour ramener l'inflation à 2 %, ajoutant qu'elle devrait s'atténuer au cours de l'année à mesure que s'estompera l'impact ponctuel de l'inflation des prix des biens résultant des droits de douane de l'année dernière.