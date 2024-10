information fournie par So Foot • 15/10/2024 à 21:14

L’avocate de Kylian Mbappé affirme qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre

Parole à la défense.

L’avocate de Kylian Mbappé, M e Marie-Alix Canu-Bernard, s’est exprimée dans le 20h de TF1 alors que le capitaine de l’équipe de France serait visé par une enquête pour viol en Suède . « On nous parle d’un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l’encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, ni la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas si la plainte le vise , a-t-elle assuré, ajoutant que de tels actes seraient rendus impossibles par le fait que le joueur est en permanence accompagné, notamment de son garde du corps. Il n’est jamais seul. Il n’est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait une prise de risque. Cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. » …

TB pour SOFOOT.com