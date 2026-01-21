L'avion de Trump a fait demi-tour en raison d'un "problème électrique mineur"

par Steve Holland

L'avion présidentiel américain Air Force One a atterri mardi soir sans encombre à la base d'Andrews, près de Washington DC, pour procéder à un changement d'appareil.

Un membre de l'équipage avait détecté ce que la Maison blanche a présenté comme un "problème électrique mineur" peu après le décollage du Boeing 747.

Donald Trump s'est ensuite envolé peu après minuit mercredi (05h00 GMT) à bord d'un Boeing 757 pour la Suisse, où il doit participer au Forum économique mondial de Davos.

(Steve Holland, Jeff Mason, Ismail Shakil, Kanishka Singh et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)