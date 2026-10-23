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L'Autriche expulse quatre diplomates russes, Moscou promet de répliquer
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 11:19

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Le ministère autrichien des Affaires étrangères a annoncé vendredi l'expulsion de quatre diplomates russes basés à Vienne en raison "d'activités incompatibles avec leur statut diplomatique", expression généralement employée pour des faits d'espionnage.

La Russie a promis de répliquer.

Trois des quatre diplomates incriminés travaillent à l'ambassade de Russie, le quatrième faisant partie de la délégation russe au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), a précisé le ministère autrichien des Affaires étrangères. Ils ont été déclarés personae non gratae et ont reçu ordre de quitter le pays.

Cette décision porte à 18 le nombre de diplomates russes expulsés d'Autriche depuis 2020.

L'Autriche est un pays neutre mais ses gouvernements successifs se sont rangés du côté de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle du pays par les forces russes en février 2022.

(Francois Murphy, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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