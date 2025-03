L'Autriche annonce suspendre le regroupement familial des refugiés, une première dans l'UE

information fournie par Reuters • 26.03.2025 • 16:00 •

La Suède envisage d'augmenter ses dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030, une hausse plus importante et plus rapide que prévu précédemment, dans le cadre de son plus grand réarmement depuis la Guerre froide, a déclaré mercredi le ... Lire la suite