L'auteur présumé du meurtre de Charlie Kirk sera formellement inculpé dans l'Utah la semaine prochaine

par Andrew Hay, Jonathan Allen et Andrea Shalal

L'auteur présumé du meurtre de Charlie Kirk sera inculpé formellement la semaine prochaine, selon le gouverneur de l'Utah Spencer Cox, l'assassinat du militant conservateur dans une université de l'Utah étant largement considéré comme un point d'inflexion inquiétant dans la politique américaine.

Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté jeudi soir, a déclaré le gouverneur Spencer Cox vendredi, lors d'une conférence de presse qu'il a débuté en déclarant : "Nous l'avons eu".

L'arrestation a mis fin à une chasse à l'homme de 33 heures pour retrouver le seul suspect du meurtre de mercredi, qualifié par le président américain Donald Trump d'"assassinat odieux".

Figure de l'extrême droite connu pour ses positions contre le "wokisme", l'avortement ou l'immigration ainsi que proche de Donald Trump, Charlie Kirk a été abattu d'un seul coup de fusil tiré depuis un toit lors d'un événement en plein air auquel assistaient 3.000 personnes à l'université de Utah Valley à Orem, situé à environ 40 miles au sud (65 km) de Salt Lake City.

Le tireur d'élite a pris la fuite dans le tumulte qui a suivi, comme en témoignent les vidéos qui ont largement circulé sur Internet et les journaux télévisés.

Un fusil supposé être l'arme du crime a été retrouvé à proximité, et la police a diffusé des images de caméras de surveillance montrant une "personne d'intérêt" portant des vêtements sombres et des lunettes de soleil.

La recherche a progressé lorsqu'un parent et un ami de la famille ont alerté le bureau du shérif local qu'il leur avait "avoué ou laissé entendre qu'il avait commis" le meurtre, a déclaré le gouverneur Spencer Cox.

"Je tiens à remercier les membres de la famille de Tyler Robinson, qui ont fait ce qu'il fallait dans cette affaire", a déclaré le gouverneur.

Des images de caméras de sécurité et des éléments recueillis à partir du profil du suspect sur la plateforme de chat et de streaming Discord ont également aidé les enquêteurs à établir un lien entre lui et le crime, a déclaré Spencer Cox.

Tyler Robinson, étudiant en troisième année d'une formation au métier d'électricien au Dixie Technical College, qui fait partie du système universitaire public de l'Utah, a été placé en garde à vue au domicile de ses parents, à environ 420 km au sud-ouest du lieu du crime.

Vendredi soir, les enquêteurs ont recueilli des preuves médico-légales supplémentaires dans l'appartement de Tyler Robinson à St. George, à environ 8 km du domicile de ses parents, près de la frontière avec l'Arizona.

Il a été placé en détention sur la base de soupçons de meurtre aggravé et d'autres chefs d'accusation qui devraient faire l'objet d'une procédure judiciaire en début de semaine prochaine, a déclaré le gouverneur.

"UN TOURNANT DANS L'HISTOIRE AMÉRICAINE"

L'assassinat a suscité l'indignation des partisans de Charlie Kirk et la condamnation de la violence politique par l'ensemble du spectre idéologique.

"C'est une attaque contre nous tous", a déclaré le gouverneur Spencer Cox, qui a qualifié le meurtre de Charlie Kirk de "tournant dans l'histoire américaine".

Spencer Cox a refusé d'évoquer les motifs possibles de l'assassinat. Il a cependant indiqué que l'une des douilles retrouvées sur les lieux du crime portait le message : "Ici fasciste ! ATTRAPEZ !"

"Je pense que cela se passe de commentaires", a-t-il déclaré en réponse aux questions des journalistes.

Les registres de l'État montrent que Robinson était inscrit sur les listes électorales mais n'était affilié à aucun parti politique. Mais un proche de Tyler Robinson a déclaré aux enquêteurs que le suspect s'était politisé ces dernières années et qu'il avait déjà discuté avec un autre membre de sa famille de leur aversion pour les positions de Charlie Kirk, selon une déclaration issue du mandat d'arrêt.

De nombreux républicains, dont Donald Trump, s'en sont pris à la gauche politique, accusant les libéraux d'encourager à la violence.

Les démocrates, qui dénoncent toute violence politique en général et appellent à un renforcement des lois sur les armes à feu, ont rétorqué que Donald Trump lui-même utilise régulièrement une rhétorique incendiaire pour diaboliser ses adversaires politiques, les juges et les grands médias.

Rachel Kleinfeld, chercheuse à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré que la symbologie trouvée sur les douilles des balles suggère que le tireur faisait partie du mouvement dit "Groyper", associé à l'activiste et commentateur d'extrême droite Nick Fuentes.

DROITE, GAUCHE OU FOU ? "Il s'agit d'un mouvement idéologique éclectique marqué par les mèmes de jeux vidéo, l'anti-gay, la suprématie blanche et l'ironie", a-t-elle déclaré, affirmant que ce mouvement "penche certainement à droite, mais il est très éclectique". "D'une certaine manière, les croyances idéologiques du tireur n'ont pas d'importance", a estimé Rachel Kleinfeld. D'après la chercheuse, "ce qui compte, c'est la façon dont elles sont prises par la société. Et si notre société choisit de continuer à pointer du doigt, que la personne soit de droite, de gauche ou simplement instable, alors la violence se développera à partir du pointage de doigt, indépendamment de l'acte lui-même".

Selon Rachel Kleinfeld, la plupart des auteurs d'actes de violence politique ne se situent pas clairement d'un côté ou de l'autre de l'échiquier idéologique, mais sont généralement animés par "un amalgame de croyances conspirationnistes et de maladies mentales".

"Il ne serait donc pas du tout surprenant que cette personne soit d'extrême droite, qu'elle ait des convictions diverses et qu'elle soit en quelque sorte inclassable", a-t-elle ajouté.

Le meurtre de Charlie Kirk survient alors que les États-Unis traversent la période de violence politique la plus intense qu'ils aient connue depuis des décennies. Reuters a recensé plus de 300 cas d'actes violents à motivation politique dans tout le spectre idéologique depuis que les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Le président américain a lui-même survécu à deux tentatives d'assassinat, l'une qui l'a laissé avec une oreille écorchée pendant sa campagne en juillet 2024 et l'autre, deux mois plus tard, qui a été déjouée par des agents fédéraux.

Les démocrates ont eux aussi été victimes d'attentats. En avril, une personne s'est introduite dans la résidence du gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro et y a mis le feu alors que sa famille était à l'intérieur.

Au début de l'année, dans le Minnesota, un homme armé se faisant passer pour un policier a assassiné la députée démocrate Melissa Hortman et son mari, et a tiré sur le sénateur démocrate John Hoffman et son épouse.

Dans son premier commentaire public depuis l'assassinat de son mari, Erika Kirk a promis vendredi soir que "le mouvement construit par mon mari ne mourra pas", et qu'il se renforcera.

S'exprimant depuis le studio de son émission de radio-podcast, elle a exhorté les jeunes à rejoindre l'organisation de son mari, Turning Point, exaltant son époux comme un héros politique déchu qui "maintenant et pour l'éternité se tiendra aux côtés de son sauveur en portant la glorieuse couronne d'un martyr".

(Reporting par Andrew Hay à Orem, Utah, Jonathan Allen à New York et Andrea Shalal à Washington; reportage additionnel par Jarrett Rendaw, Kat Jackson, Doina Chiacu, Brendan O'Brien, Sarah N Lynch, Jana Winter, James Oliphant et Joseph Ax; version française Florence Loève)