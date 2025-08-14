 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’auteur de l’incident à la parade de Liverpool fait face à 24 nouveaux chefs d’accusation
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 16:48

Le 26 mai dernier se tenait la tant attendue parade des joueurs de Liverpool pour célébrer leur titre de champion d’Angleterre. Les rues étaient rouges de monde lorsqu’une voiture a foncé dans la foule de Water Street aux alentours de 18 heures. Son conducteur, Paul Doyle, 53 ans, a comparu ce jeudi en visioconférence devant la Crown Court de Liverpool pour faire face à 24 nouveaux chefs d’accusation, qui s’ajoutent aux sept initiaux, rapporte la BBC.

Audience reportée

La voiture du Britannique était encerclée par une marée de supporters lorsque ce dernier a tenté des manœuvres tragiquement maladroites afin de s’extirper. L’ancien Navy aura blessé plus de 130 personnes , dont six enfants, lors de l’incident. Selon le procureur Philip Astbury, Paul Doyle a « délibérément » foncé sur la foule, utilisant sa voiture « comme une arme ».

ARM pour SOFOOT.com

