L'Australie va interdire aux étudiants étrangers de faire venir leur conjoint et leurs enfants

L'Australie va interdire aux étudiants étrangers de faire venir leurs conjoints et enfants pendant leurs études et entend de manière générale durcir les règles pour les immigrants temporaires, rapportent jeudi plusieurs médias, alors que le gouvernement travailliste doit dévoiler de nouvelles mesures sur le sujet.

Le solde migratoire net sera ramené à 225.000 d'ici 2028 à la suite de ces mesures, contre environ 300.000 actuellement, dira dans la journée le ministre de l'Intérieur Tony Burke au National Press Club, a rapporté la chaîne publique ABC News, sans citer ses sources.

Le cabinet du ministre n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les règles actuelles, les conjoints et partenaires des étudiants étrangers peuvent travailler en Australie, le nombre d'heures de travail autorisées variant en fonction du cursus suivi par l'étudiant.

L'étudiant peut également faire venir ses enfants à charge âgés de moins de 18 ans.

Cette initiative du gouvernement intervient quelques jours après que le parti d'extrême droite One Nation - en forte progression dans les dernier sondages - a présenté un projet visant à faire baisser de 750.000 le nombre de migrants temporaires de 750.000 sur trois ans.

One Nation, qui avait obtenu 6,40% lors des élections de 2025, est crédité de plus de 20% des intentions de vote dans les sondages, faisant jeu égal avec le parti travailliste, au pouvoir depuis 2022. Les prochaines élections législatives australiennes auront lieu en 2028.

Selon les données officielles, le solde migratoire s’est élevé à 306.000 personnes au cours de l'année s'achevant le 30 juin 2025, les étudiants étrangers représentant plus de la moitié de ce total. Ce solde migratoire était de 429.000 en 2024 et de 518.000 en 2023.

(Renju Jose à Sydney, Version française Benoit Van Overstraeten)