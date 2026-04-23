L'Australie travaille avec Anthropic sur les vulnérabilités en matière de cybersécurité

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(Ajout de citations, du contexte et des paragraphes 3 à 9) par Scott Murdoch et Alasdair Pal

L'Australie travaille avec des fournisseurs de logiciels, dont Anthropic, sur les vulnérabilités potentielles en matière de cybersécurité, a déclaré jeudi un porte-parole du ministre de l'Intérieur Tony Burke, à la suite de la diffusion limitée par l'entreprise de son modèle d'IA Mythos, qui a suscité des inquiétudes dans plusieurs pays.

Conçues pour des tâches défensives de cybersécurité, les vastes capacités de Mythos ont suscité des craintes quant à la menace qui pèse sur la sécurité des logiciels traditionnels, après qu'Anthropic a déclaré qu'un **aperçu** avait permis de découvrir des "milliers" de vulnérabilités majeures dans "tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web".

"Notre gouvernement prend très au sérieux la protection des infrastructures critiques. C'est pourquoi nous travaillons avec des fournisseurs de logiciels et des entreprises comme Anthropic pour nous assurer que nous sommes au courant des vulnérabilités émergentes", a déclaré le porte-parole.

Les banques centrales d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont déclaré mercredi qu'elles surveillaient la sortie de Mythos et qu'elles étaient en contact avec les principaux organismes de réglementation du monde entier .

Anthropic a lancé Claude Mythos **Aperçu** dans le cadre du projet Glasswing, un programme à l'accès très restreint auquel participent de grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon, Microsoft, Nvidia et Apple.

La société a également élargi l'accès à plus de 40 autres organisations impliquées dans la construction ou la maintenance d'infrastructures logicielles critiques.

Un porte-parole de Burke a déclaré que le projet contribuerait à doter les fournisseurs des bons outils pour créer des logiciels plus sûrs et protéger l'infrastructure.

Selon les experts, les capacités avancées de codage et d'autonomie de Mythos pourraient accélérer considérablement le rythme des cyberattaques sophistiquées, en particulier dans des secteurs tels que la banque, où les systèmes complexes, interconnectés et souvent vieux de plusieurs dizaines d'années sont encore très répandus.

Simon Birmingham, directeur général de l'Association bancaire australienne, qui représente la majorité des grands prêteurs commerciaux du pays, a déclaré dans un communiqué jeudi que les banques collaboraient avec les autorités de réglementation au sujet de Mythos afin de garantir la sécurité du système financier.