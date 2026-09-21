L'Australie prévoit un vieillissement de la population et une natalité en baisse

L'Australie a dit lundi prévoir un nombre de décès supérieur à celui des naissances dans les années 2060, ce qui serait une première dans un pays qui, comme d'autres économies développées, est confronté au vieillissement de la population, à la baisse de la natalité et à un recul de l'immigration.

Pendant des décennies, la pays a compensé une faible natalité par un rythme soutenu de l'immigration, ce qui lui a permis d'afficher une croissance démographique solide pendant des années.

Cependant, avec le ralentissement actuel de l'immigration, l'Australie commence à suivre les traces de pays tels que le Japon, la Corée du Sud ou l'Allemagne, où le nombre de décès dépasse déjà celui des naissances.

Dans un rapport prospectif publié lundi, le ministère des Finances a identifié cinq transformations déterminantes pour les perspectives économiques au cours des quatre prochaines décennies : l'intelligence artificielle, la fragmentation géopolitique, la transition énergétique, le vieillissement de la population et le passage à une économie de services.

Il prévoit désormais un ralentissement de la croissance démographique à 0,9% par an - contre +1,4% sur les quatre dernières décennies - à mesure que les taux de fécondité baissent et que le solde migratoire – la différence entre le nombre de migrants entrants et de personnes quittant le pays – continue de diminuer avant de se stabiliser.

Le rapport note également que le vieillissement de la population va faire grimper la demande en matière de services de soins, alors que les régions à forte population âgée sont déjà confrontées à des pénuries de main-d'oeuvre dans ce secteur, qui dépend fortement des travailleurs immigrés.

"Le nombre d'Australiens âgés de plus de 85 ans triplera d'ici 2066, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les services de santé", a déclaré le ministre des Finances, Jim Chalmers, dans un discours.

Le gouvernement travailliste au pouvoir a annoncé la semaine dernière un durcissement des règles en matière d'immigration, le Premier ministre Anthony Albanese cherchant à contrer la montée en puissance du parti populiste de droite One Nation, qui s'est engagé à réduire l'arrivée d'immigrés sur le territoire.

(Rédigé par Stella Qiu; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)