L'Australie blâme Téhéran pour deux attaques antisémites, va expulser l'ambassadeur iranien

(Actualisé tout du long avec précisions)

L'Australie a annoncé mardi qu'elle allait expulser l'ambassadeur iranien, reprochant à Téhéran d'être à l'origine de deux attaques antisémites survenues à Sydney et Melbourne l'an dernier, et a fait savoir qu'elle avait suspendu les opérations de son ambassade à Téhéran.

En parallèle à la guerre dans la bande de Gaza, les actes de vandalisme à caractère antisémite se sont multipliés en Australie, avec des maisons, écoles, synagogues et véhicules endommagés ou incendiés.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que les services de sécurité ont collecté des renseignements crédibles selon lesquels Téhéran a ordonné au moins deux attaques, citant celles contre le restaurant Lewis Continental Kitchen à Sydney en octobre dernier et contre la synagogue Adass Israël à Melbourne en décembre.

Si l'"Iran a cherché à masquer son implication" dans ces attaques, a-t-il dit au cours d'un point de presse, les services de sécurité australiens ont déterminé que Téhéran est "derrière ces attaques" et en a vraisemblablement ordonné d'autres.

"Ce sont des actes d'agression extraordinaires et dangereux orchestrés par une nation étrangère sur le territoire australien", a dit Anthony Albanese devant les journalistes, déplorant des "tentatives pour nuire à la cohésion sociale et semer la discorde dans notre communauté".

Il a déclaré que le personnel de l'ambassade australienne à Téhéran a été relocalisé en sécurité dans un pays tiers.

Par ailleurs, a-t-il fait savoir, le gouvernement australien va placer les Gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes.

(Christine Chen; version française Jean Terzian)