L'attaquant de Bournemouth Semenyo victime d'insultes racistes à Liverpool, un homme arrêté
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 18:28

Dommage qu’on ne parle pas que de ses deux jolis buts.

Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se serraient la pince en Alaska et que Liverpool et Bournemouth offraient un magnifique spectacle à Anfield, la soirée d’ouverture de la Premier League 2025-2026 a été marquée par des insultes racistes. Antoine Semenyo, attaquant de Bournemouth double buteur du soir, a été pris à partie par un homme. L’arbitre, Anthony Taylor, avait interrompu la rencontre en première période. Les deux équipes avaient ensuite décidé de reprendre le match.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
