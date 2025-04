L'assureur Matmut signe une année 2024 record

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'assureur mutualiste Matmut a annoncé jeudi un bénéfice net record pour 2024, à 104,4 millions d'euros, plus de deux fois supérieur à l'année précédente, soutenu par des augmentations tarifaires et une moindre charge des sinistres climatiques.

"C'est une très bonne année voire une excellente année pour le groupe Matmut", a salué le directeur général Nicolas Gomart lors d'une conférence de presse, "dans un océan d'instabilité, de perplexité et je dirais même de trouble".

Le chiffre d'affaires de la Matmut atteint aussi un niveau historique, à 3,2 milliards d'euros (+8,7% sur un an).

Matmut s'est dit satisfait de l'avancée de son plan stratégique pour la période 2024-2026, qui vise à augmenter son chiffre d'affaires de 20% et son nombre de sociétaires de 180.000.

Sur ce dernier point, l'assureur en a gagné environ 85.000 l'an dernier.

"L'équilibre technique s'est amélioré en assurance dommages", son activité historique principalement composée de contrats multirisques habitation et automobile, avec un ratio combiné de 98,3%, contre 101,5% en 2023, explique par ailleurs la Matmut.

Le ratio combiné est un indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées. Lorsque ce ratio est supérieur à 100, les assureurs versent plus d'argent qu'elles en encaissent.

La Matmut a bénéficié en 2024 d'une année plus clémente en termes de sinistres climatiques - moins de 30 millions d'euros de charge, deux fois moins qu'en 2023 - et de l'augmentation de ses tarifs: le total des primes en multirisques habitation et automobile ont augmenté de 7,9% et de 8,7%, respectivement, pour un nombre de contrats en léger déclin.

L'assureur mutualiste a par ailleurs conclu en fin d'année dernière un accord avec HSBC pour racheter ses activités d'assurance vie en France, une transaction à 925 millions d'euros prévue pour la fin d'année 2025, emportée après une "compétition acharnée", a commenté M. Gomart.

L'assureur a aussi annoncé en décembre dernier la fin, à l'été 2025, de son contrat de nommage (ou "naming") liant le groupe Matmut au grand stade de Bordeaux, orphelin d'un club de football professionnel depuis la rétrogradation administrative des Girondins.

A la faveur de ce contrat, le nouveau stade de Bordeaux, construit en 2016 pour un coût de 310 millions, a pris le nom de "Matmut Atlantique".

L'assureur revendique 4,6 millions de sociétaires et 8,4 millions de contrats d’assurance.