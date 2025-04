L'assureur Covéa voit son bénéfice net reculer de 20% en 2024

( AFP / PIERRE VERDY )

L'assureur Covéa (MAAF, MMA et GMF) a vu son bénéfice net reculer de 20% en 2024 en raison d'une baisse des résultats de l'assurance en France et d'une charge exceptionnelle dans son activité de réassurance, a annoncé jeudi le groupe.

Les primes acquises par le groupe ont augmenté de 3,6% à 27,7 milliards d'euros, malgré une baisse de plus de 22% des activités d'assurance à l'international, en raison d'une sortie progressive d'activités "jugées non stratégiques" en Grande-Bretagne et de la cession du groupe CSE basé en Californie.

Le bénéfice net de Covéa s'est lui établi à 1,2 milliard d'euros, en recul de 20% par rapport à celui de 2023 qui avait bénéficié d'un événement exceptionnel positif de près de 400 millions d'euros sur la filiale de réassurance basée aux îles Bermudes, Partner Re.

A l'inverse, en 2024, Partner Re a essuyé une charge d'impôt non récurrente de près de 200 millions d'euros, et son bénéfice net a chuté de 33% à 720 millions d'euros.

Le bénéfice net de l'assurance en France a pour sa part reculé de plus de 20%, à 521 millions d'euros.

La sinistralité s'est avérée en 2024 moins lourde que l'année précédente, mais est restée importante en raison de la hausse des coûts de réparation, notamment sur le marché automobile. Mais le groupe a surtout renforcé ses provisions techniques sur le risque construction.

En France, "nous voulions développer fortement notre activité sur les TPE, les PME et les ETI", a expliqué Maud Petit, directrice générale adjointe du groupe, lors d'une conférence de présentation des résultats.

"Et après une phase de développement aussi conséquente que celle-ci", avec 40% de croissance du chiffre d'affaires en 7 ans, "il y a une phase de consolidation qui a été celle de l'année 2024, c'est tout à fait naturel dans nos activités", a-t-elle justifié.

Concernnant MMA, déficitaire en 2024 selon L'Argus de l'assurance, "nous avons consolidé nos positions et nous restons le numéro 2 de ce secteur", a-t-elle aussi précisé.

Par ailleurs, Covéa milite pour "la création d'une association de la prévention climatique en France, comme il existe une association de la prévention routière", et "s'engage à consacrer 0,5% de ses primes habitation à la prévention climatique, comme le secteur le fait déjà pour la prévention routière", a indiqué Valérie Cohen, directrice générale des offres et services.