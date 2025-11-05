L'association Muslim Interaktiv interdite en Allemagne

Les autorités allemandes ont annoncé mercredi avoir interdit l'association Muslim Interaktiv, en l'accusant d'avoir appelé à la création d'un califat.

L'association fondée en 2020, qui organise des manifestations et est active sur les réseaux sociaux, sera dissoute et ses actifs seront confisqués, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Début 2024, Muslim Interaktiv avait rassemblé un millier de manifestants à Hambourg, dont certains avaient appelé à la création d'un califat.

Plusieurs perquisitions ont également eu lieu mercredi matin, notamment à Hambourg et Berlin, dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur les associations Generation Islam et Realitaet Islam, a fait savoir le ministère.

"Nous répondrons avec toute la force de la loi à quiconque appelle agressivement à la création d'un califat dans nos rues, incite à la haine contre l'État d'Israël et les Juifs de manière intolérable et méprise les droits des femmes et des minorités", déclare le ministre de l'Intérieur, Alexandre Dobrindt, dans le communiqué.

