 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'association Muslim Interaktiv interdite en Allemagne
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 10:26

Les autorités allemandes ont annoncé mercredi avoir interdit l'association Muslim Interaktiv, en l'accusant d'avoir appelé à la création d'un califat.

L'association fondée en 2020, qui organise des manifestations et est active sur les réseaux sociaux, sera dissoute et ses actifs seront confisqués, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Début 2024, Muslim Interaktiv avait rassemblé un millier de manifestants à Hambourg, dont certains avaient appelé à la création d'un califat.

Plusieurs perquisitions ont également eu lieu mercredi matin, notamment à Hambourg et Berlin, dans le cadre d'enquêtes préliminaires sur les associations Generation Islam et Realitaet Islam, a fait savoir le ministère.

"Nous répondrons avec toute la force de la loi à quiconque appelle agressivement à la création d'un califat dans nos rues, incite à la haine contre l'État d'Israël et les Juifs de manière intolérable et méprise les droits des femmes et des minorités", déclare le ministre de l'Intérieur, Alexandre Dobrindt, dans le communiqué.

(Miranda Murray et Ludwig Burger, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank