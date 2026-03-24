L'Assemblée nationale observe une minute de silence en hommage à Lionel Jospin

Une photo de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, décédé dimnache, à l'Assemblée nationale où les députés observent une minute de silence, le 24 mars 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les députés ont observé mardi une minute de silence en hommage à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, également ancien député, décédé dimanche à l'âge de 88 ans.

En ouvrant la séance, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a salué la mémoire d'une "figure de la Ve République", "une éthique de conviction jointe à une intégrité à toute épreuve", avant de demander aux députés d'observer une minute de silence, respectée sur tous les bancs de l'hémicycle, devant une photo de l'ancien chef de gouvernement tout sourire, projetée sur les écrans.

Le président du groupe PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, a ensuite salué la mémoire d'un "homme de gauche, homme d'Etat, grand socialiste".

"Lionel Jospin laisse à la France des lois, des progrès sociaux, un peu plus d'égalité et de justice", a-t-il déclaré, en rappelant notamment la réforme des 35 heures.

"Lionel Jospin nous laisse un modèle d'intégrité politique, à chacune et à chacun d'entre nous, de les cultiver", a-t-il ajouté, applaudi par l'ensemble des députés, debout, qui retrouvaient l'Assemblée après une pause parlementaire liée aux élections municipales.

Un hommage national à Lionel Jospin est prévu jeudi à 11H00 aux Invalides, avant ses obsèques au cimetière du Montparnasse à Paris à 14H30, ouvertes au public.