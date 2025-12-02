 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'armée ukrainienne dit toujours contrôler la partie nord de Pokrovsk
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:32

Des militaires ukrainiens se préparent à tirer avec un obusier automoteur en direction des troupes russes près de la ville de Pokrovsk en première ligne

Des militaires ukrainiens se préparent à tirer avec un obusier automoteur en direction des troupes russes près de la ville de Pokrovsk en première ligne

Les soldats ukrainiens contrôlent la partie nord de la ville stratégique de Pokrovsk, a déclaré mardi à Reuters l'armée ukrainienne, alors que Vladimir Poutine saluait la veille la prise par les troupes russes de la municipalité située dans l'est de l'Ukraine.

Le 7e corps d'intervention rapide des troupes aéroportées a dit avoir mené des attaques dans le sud de la ville, où les troupes russes sont majoritaires.

Le Kremlin a indiqué lundi que des commandants militaires avaient informé Vladimir Poutine de la prise de Pokrovsk, connue en russe sous le nom de Krasnoarmeysk, et de Vovchansk, dans la région de Kharkiv.

"C'est une prise importante. Nous comprenons tous à quel point elle l'est. Elle garantira la réalisation des tâches que nous nous étions fixées au début de l'opération militaire spéciale", avait déclaré le président russe en déplacement sur un poste de commandement.

(Rédigé par Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank