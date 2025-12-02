L'armée ukrainienne dit toujours contrôler la partie nord de Pokrovsk

Des militaires ukrainiens se préparent à tirer avec un obusier automoteur en direction des troupes russes près de la ville de Pokrovsk en première ligne

Les soldats ukrainiens contrôlent la partie nord de la ville stratégique de Pokrovsk, a déclaré mardi à Reuters l'armée ukrainienne, alors que Vladimir Poutine saluait la veille la prise par les troupes russes de la municipalité située dans l'est de l'Ukraine.

Le 7e corps d'intervention rapide des troupes aéroportées a dit avoir mené des attaques dans le sud de la ville, où les troupes russes sont majoritaires.

Le Kremlin a indiqué lundi que des commandants militaires avaient informé Vladimir Poutine de la prise de Pokrovsk, connue en russe sous le nom de Krasnoarmeysk, et de Vovchansk, dans la région de Kharkiv.

"C'est une prise importante. Nous comprenons tous à quel point elle l'est. Elle garantira la réalisation des tâches que nous nous étions fixées au début de l'opération militaire spéciale", avait déclaré le président russe en déplacement sur un poste de commandement.

