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L'armée israélienne tue trois Palestiniens à Gaza, selon les autorités sanitaires
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 15:48

L'armée israélienne a tué trois Palestiniens à Gaza samedi lors de deux frappes aériennes distinctes, ont indiqué des responsables sanitaires et des secouristes locaux.

Il s'agit des dernières violences meurtrières en date dans l'enclave, malgré un cessez-le-feu négocié par les États-Unis désormais en vigueur depuis plus de cinq mois.

Les responsables sanitaires palestiniens ont indiqué qu'un homme avait été tué lors d'une frappe aérienne visant une voiture dans la région de Khan Younès, dans le sud de Gaza. Selon les secouristes, deux hommes - des frères - ont en outre été tués à Shujiaya, un quartier situé dans l'est de la ville de Gaza.

L'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

L'armée a tué plus de 680 Palestiniens à Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Hamas en novembre, selon les autorités sanitaires locales. Plus de 72.000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, en octobre 2023.

(Reportage Nidal al Mughrabi, rédigé par Alexander Cornwell, version française Benjamin Mallet)

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