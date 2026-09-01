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L'armée israélienne tue 4 personnes à Gaza, dont 3 enfants - médecins
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 12:02
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Des tirs et des frappes aériennes de l'armée israélienne ont tué au moins quatre personnes, dont trois enfants, mardi dans la bande de Gaza, ont déclaré les autorités sanitaires.

Selon des témoins, des avions israéliens ont tiré au moins 12 missiles près du quartier de Katiba, à l'ouest de la ville de Gaza, une zone où se trouvent de nombreuses familles déplacées.

Au moins trois personnes — deux enfants et une femme — ont été tuées et plusieurs autres blessées lors de ce bombardement d'une intensité inhabituelle, ont dit les secouristes. Deux véhicules ont été détruits.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes contre des cibles constituant une menace pour les forces de sécurité israéliennes.

Ismaïl al Thawabta, directeur du bureau de presse du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas, a déclaré de son côté qu'une opération d'une unité des forces spéciales israéliennes avait été déjouée et que l'aviation israélienne avait mené de violents bombardements pour couvrir son repli.

L'armée israélienne a également ouvert le feu dans le centre de la bande de Gaza, près de Deir al Balah, tuant une fillette et blessant deux autres personnes, selon les services de secours.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi ; version française Tangi Salaün, édité par Augustin Turpin)

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