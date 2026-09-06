L'armée israélienne mène des frappes dans le sud du Liban

(Actualisé avec précisions)
L'armée israélienne a déclaré tôt dimanche qu'elle menait des frappes dans le sud du Liban après que le Hezbollah a lancé deux drones contre des soldats israéliens.
Un ordre d'évacuation avait été donné dans les zones situées près d'un immeuble du village d'Arabsalim, a dit l'armée, ajoutant que le bâtiment était utilisé par le Hezbollah.
Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
(Ahmed Tolba au Caire; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer