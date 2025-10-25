L'armée israélienne dit avoir mené une "frappe ciblée" dans le centre de Gaza

Les forces israéliennes ont lancé une "frappe ciblée" dans le centre de Gaza contre un individu qui prévoyait d'attaquer les troupes israéliennes, a déclaré l'armée israélienne samedi.

Un fragile cessez-le-feu est en vigueur entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, bien que chaque partie ait accusé l'autre de violations.

(Rédigé par Emily Rose, version française Kate Entringer)