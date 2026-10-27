L'armée israélienne dit avoir interpellé un Egyptien qui avait pénétré en Israël

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir interpellé un ressortissant égyptien dans la nuit de lundi à mardi après qu'il est entré en Israël près de Nitzana.
L'homme a été remis aux forces de sécurité pour un interrogatoire plus approfondi, a précisé l'armée, sans donner plus de détails.
(Nayera Abdallah et Enas Alashary; version française Camille Raynaud)
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