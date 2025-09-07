 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'armée israélienne détruit une nouvelle tour d'habitation à Gaza-ville, où elle étend ses opérations
information fournie par AFP 07/09/2025 à 20:40

Des Palestiniens cherchent des objets à récupérer sur le site de l'effondrement de la tour Soussi, détruite par des bombardements israéliens, à Gaza, le 6 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'armée israélienne a bombardé dimanche une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza, après l'annonce par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, d'une extension des opérations militaires dans cette agglomération, dont Israël a affirmé vouloir prendre le contrôle.

Des témoins ont indiqué que le bâtiment a été détruit dans la frappe, qui a fait un mort, selon la Défense civile de la bande de Gaza.

Il s'agit de la troisième tour d'habitation de Gaza-ville, présentée par Israël comme le dernier grand bastion du Hamas, à avoir été détruite en trois jours par des bombardements israéliens après des appels à évacuer.

"Il y a peu de temps, l'armée a frappé un immeuble de grande hauteur utilisé par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza-Ville", a affirmé dimanche un communiqué militaire.

L'armée avait plus tôt appelé à évacuer l'immeuble Al-Rouya dans le sud-ouest de la ville, située dans le nord du territoire palestinien dévasté par près de deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

"Dans le cadre de leurs préparatifs face à une opération de l'armée, des terroristes du Hamas avaient placé de nombreux explosifs à proximité de l'immeuble, dans le but de blesser les soldats israéliens", ajoute l'armée.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal a confirmé à l'AFP que la tour Al-Rouya avait été "bombardée par l'aviation israélienne", puis annoncé la mort d'une personne.

Il a indiqué que 40 personnes avaient été tuées dimanche par les forces israéliennes dans l'ensemble du territoire.

Des Palestiniens entourent les corps de proches placés dans des sacs mortuaires et alignés au sol dans la cour de l'hôpial al-Chifa à Gaza-ville, le 7 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier les bilans et affirmations des différentes parties.

-"Terrifiant" -

Le bombardement "a fait trembler la terre, comme un séisme", a affirmé à l'AFP un témoin, Mohammed al-Nazli, habitant du quartier de Tal al-Hawa où s'élevait la tour.

"La fumée a couvert la zone, et nous avions du mal à respirer", a-t-il ajouté. "L'immeuble a été complètement détruit, il s'est effondré au sol."

"Depuis trois jours, l'armée israélienne bombarde des tours et des immeubles (...) c'est terrifiant, et nous ne savons pas ce qui nous attend encore", a dit M. Nazli.

Vendredi et samedi, les forces israéliennes ont détruit deux autres tours d'habitations dans la ville de Gaza, accusant le Hamas, qui dénonce des "mensonges", d'utiliser ces bâtiments pour opérer.

Des Palestiniens déplacés récupèrent leurs biens au milieu des décombres, dans la cour de l'école al-Farabi transformée en abri, touchée par une frappe israélienne, dans la ville de Gaza, le 7 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Samedi, l'armée a appelé la population de Gaza-ville à évacuer vers la zone déclarée "humanitaire" d'al-Mawasi (sud), qui comprend selon elle des "infrastructures humanitaires", et est approvisionnée en nourriture et médicaments.

M. Netanyahu, a annoncé dimanche une extension des opérations militaires dans et autour de Gaza, et affirmé qu'environ 100.000 personnes avaient déjà quitté les lieux. Selon des estimations récentes de l'ONU, près d'un million de personnes vivent dans et autour de la ville.

Ni l'armée ni le gouvernement Netanyahu n'ont officiellement annoncé jusque là le début de l'offensive de grande envergure contre la ville de Gaza approuvée en août, avec comme objectif affiché d'en prendre le contrôle, de venir à bout du Hamas et de libérer les otages restant captifs depuis le 7-Octobre.

Mais l'armée a intensifié ces dernières semaines ses bombardements ainsi que ses opérations au sol dans et autour de la ville, dont elle affirme désormais contrôler 40%.

Proche orient
