L'armée israélienne boucle le village chrétien palestinien de Taybeh pour empêcher les attaques de colons

L'armée israélienne a fermé dimanche le village de Taybeh, en Cisjordanie, aux non-résidents, affirmant que cette mesure visait à empêcher les attaques contre les Palestiniens émanant de colons israéliens. La mesure ne concerne que les Israéliens et pas les Palestiniens, a précisé l'armée. La transformation de Taybeh en zone militaire fermée est "due à des attaques violentes perpétrées par des Israéliens dans la région", a dit un porte-parole.

"Dès réception d'un signalement de violation de l'ordre, des soldats de Tsahal sont dépêchés sur place et interviennent pour disperser les rassemblements et arrêter les suspects afin de protéger les citoyens de la zone et de maintenir l'ordre", peut-on lire dans un communiqué de l'armée.

Rare village chrétien de Cisjordanie, Taybeh et a été visité l'an dernier par le patriarche orthodoxe grec et le cardinal catholique romain de Jérusalem. La commune abrite la brasserie Taybeh Brewing Co, considérée comme la plus ancienne microbrasserie du Moyen-Orient.

Certains pays occidentaux ont lancé des sanctions contre des groupes de colons après de violentes attaques israéliennes contre les Palestiniens.

En juin, des colons israéliens ont empêché des Palestiniens d'éteindre un important incendie près de Taybeh, en Cisjordanie occupée par Israël. Des pompiers de la défense civile palestinienne et un prêtre local ont décrit un "climat continu d'intimidation et de violence injustifiée" portant atteinte aux droits fondamentaux des habitants.

Une enquête de l'ONU publiée mardi conclut que les autorités israéliennes sont directement impliquées dans des attaques de colons ayant tué, blessé et déplacé des Palestiniens en Cisjordanie.

Certaines parties de Taybeh sont situées dans la zone B administrée par l'Autorité palestinienne mais où la sécurité doit être coordonnée avec les autorités israéliennes.

La Cisjordanie et Jérusalem abritent environ 50.000 chrétiens palestiniens, membres d'une communauté religieuse qui remonte à l'Antiquité dans une région qui abrite des lieux saints parmi les plus importants pour elle.

(Reportage de Steven Scheer et Rami Ayyub, version française Elizabeth Pineau)