L'armée chinoise met en garde les Philippines contre les provocations

L'armée chinoise a dit dimanche avoir conduit des patrouilles de routine en mer de Chine méridionale et a mis en garde les Philippines contre toute provocation.

Les tensions sont croissantes entre les Philippines et la Chine qui se disputent des îles en mer de Chine méridionale, théâtre d'affrontements fréquents entre les deux pays.

Un porte-parole de l'armée chinoise a déclaré que les Philippines devaient cesser immédiatement de provoquer des incidents et d'alimenter les tensions en mer de Chine méridionale.

"Nous prévenons sévèrement les Philippines (qu'elles doivent) cesser immédiatement de provoquer des incidents et d'alimenter les tensions en mer de Chine méridionale, et d'arrêter d'impliquer des forces extérieures pour qu'elles soutiennent des efforts destinés à être futiles", a dit le porte-parole.

"Toute tentative de semer la zizanie ou de perturber la situation échouera."

Le Japon, les Philippines et les Etats-Unis ont mené des exercices maritimes conjoint dans la zone économique exclusive des Philippines de jeudi à samedi, a fait savoir le commandement Pacifique des Etats-Unis dans un communiqué.

"Les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés et partenaires, défendent le droit à la liberté de navigation et de survol et à d'autres utilisations légales de la mer et de l'espace aérien international, ainsi que le respect des droits maritimes en vertu du droit international", indique le communiqué.

(Kevin Yao; version française Camille Raynaud)