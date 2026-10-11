L'armée américaine met hors d'usage un navire dans le golfe d'Oman

L'armée américaine a déclaré samedi avoir mis hors d'usage un navire commercial dans le Golfe d'Oman après que l'équipage, ignorant des avertissements, a tenté de forcer le blocus naval imposé par les Etats-Unis contre l'Iran.

"Un avion de chasse de l'armée américaine a frappé la poupe du M/V Ocean Molica (également connu sous le nom d''Arika Sun'), battant pavillon panaméen, à l'aide d'une munition à guidage de précision, rendant ainsi le système de propulsion du navire totalement hors d'usage, sans blesser l'équipage", a indiqué le commandement central de l'armée américaine (Centcom) sur le réseau social X.

Le Centcom a indiqué que le navire avait tenté de traverser les eaux régionales après avoir quitté un port iranien.

(Rishabh Jaiswal et Abu Sultan; version française Camille Raynaud)