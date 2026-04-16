L'armée américaine dit avoir frappé un navire dans le Pacifique-Est, trois morts

Le Commandement Sud de l'armée américaine a déclaré mercredi avoir effectué une frappe contre un navire dans le Pacifique-Est, tuant trois personnes.
L'armée a affirmé que le navire était opéré par des "organisations terroristes désignées", sans toutefois les nommer, et a déclaré que les personnes tuées étaient des "narcoterroristes", sans fournir davantage de détails.
(Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)
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