L'armée américaine dit avoir frappé un navire dans le Pacifique-Est, deux morts
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 04:40

Le Commandement Sud de l'armée américaine a déclaré vendredi avoir effectué une frappe contre un navire dans le Pacifique-Est, tuant deux personnes.

"Les renseignements ont confirmé que le navire transitait le long des routes connues du narcotrafic dans le Pacifique-Est et qu'il menait des opérations de narcotrafic. Deux narcoterroristes ont été tués et un a survécu à l'attaque", a déclaré l'armée dans un message publié sur le réseau social X.

(Bhargav Acharya à Toront; version française Camille Raynaud)

