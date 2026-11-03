L'armée américaine a mené des frappes contre l'île iranienne de Qeshm - WSJ

L'armée américaine a effectué des frappes contre l'île iranienne de Qeshm, a rapporté le Wall Street Journal, citant des représentants américains, après que l'agence de presse iranienne IRNA a signalé lundi soir que plusieurs explosions s'étaient produites sur l'île, située dans le détroit d'Ormuz.

Ces frappes s'inscrivent dans le cadre d'attaques "limitées" effectuées par les Etats-Unis contre l'Iran au cours des dernières semaines, écrit le Wall Street Journal, précisant que la discrétion a été privilégiée à propos de ces frappes à petite échelle afin de ne pas suggérer une quelconque volonté de Washington de relancer une offensive militaire majeure.

Le commandement central de l'armée américaine n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Quelques heures plus tôt, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que les contacts entre Téhéran et Washington destinés à mettre fin au conflit se poursuivaient.

Donald Trump, qui a récemment menacé Téhéran de nouvelles actions militaires après les élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms) mardi, a déclaré lundi aux journalistes qu'un accord pourrait intervenir. Le président américain multiplie les commentaires déconcertants depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février dernier par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran.

(Jasper Ward; version française Jean Terzian)