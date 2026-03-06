L'armateur CMA CGM divise son bénéfice net par deux en 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le troisième armateur mondial CMA CGM a divisé son bénéfice net par deux en 2025 en raison notamment d'une baisse des coûts de transport facturés à ses clients l'an dernier, mais l'érosion de son chiffre d'affaires s'est limitée à 2%, indique un communiqué vendredi.

L'an passé, le bénéfice net du groupe a diminué à 2,38 milliards de dollars contre 5,71 milliards l'année précédente. Et le chiffre d'affaires s'est réduit de 2% à 54,38 milliards de dollars contre 55,48 mds en 2024.

Pour l'année en cours, le transport maritime de marchandises par conteneurs, fortement perturbé au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre samedi, devrait enregistrer "une croissance modérée", a prédit CMA CGM, ce qui signifie moins rapide qu'en 2025.

"Les évolutions au Moyen Orient, notamment en mer Rouge, constitueront des facteurs déterminants pour l'équilibre du marché et l'évolution des taux de fret" en 2026, a prévenu le groupe basé à Marseille.

La priorité cette année sera de "s'adapter pour garantir un service fiable et performant" à ses clients "dans un contexte de forte instabilité, notamment au Moyen-Orient", a déclaré le PDG Rodophe Saadé, cité dans le communiqué.

Il a qualifié le résultat 2025 de "solide" dans "un environnement marqué par des incertitudes géopolitiques majeures".

L'année écoulée a été marquée par les "tensions géopolitiques", notamment les guerres douanières lancées par le président américain Donald Trump, qui ont "accru l'incertitude" et "influencé la réorganisation des flux du commerce mondial", a expliqué le groupe.

Le troisième transporteur mondial de marchandises en conteneurs - derrière l'italo-suisse MSC et le danois Maersk - exploite plus de 700 porte-conteneurs sur les océans du globe.

En volume, les marchandises transportées ont augmenté de 2,8% en 2025. Mais pour ces cargaisons, le chiffre d'affaires obtenu par la division maritime du groupe s'est érodé de 6,1% à 34,28 milliards, et la marge brute d'exploitation de 7,8 points.

"La montée en puissance des capacités mondiales de transport maritime a pesé sur les taux de fret, en recul par rapport à 2024": c'est-à-dire que le prix du transport facturé aux clients a baissé en raison d'un excédent de bateaux par rapport à la demande de transport.

CMA CGM a néanmoins bénéficié d'un quasi doublement du chiffre d'affaires de ses activités non directement maritimes, notamment celle de gestion de terminaux, dopée par le rachat du terminal de Santos au Brésil, le plus grand terminal à conteneurs d'Amérique du Sud.

Dans les médias, qui représentent une fraction infime de son chiffre d'affaires, le groupe a finalisé l'an passé l'acquisition de Brut et en octobre celle de Chérie 25, offrant désormais une offre "s'adressant à tous les publics et couvrant l'ensemble des canaux": presse régionale, nationale, télévision, radio, et plateformes digitales".