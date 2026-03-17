L'argent chez les jeunes : lever les tabous pour ouvrir le dialogue

Parler d'argent avec un jeune, ce n'est pas toujours aussi simple et pourtant tout se joue très tôt. Du premier compte de l'ado de 12 ans à l'étudiant puis au jeune actif, ce webinaire explore comment aborder les différentes étapes de la construction de la culture financière de nos enfants.

Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine de l'éducation financière qui se tient du 16 au 22 mars.

Avec Arwa Chaouki, fondatrice d'Edukafi et Celia Rabik, fondatrice de Perspectives de vie.

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