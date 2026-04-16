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L'archevêque de Cantorbéry solidaire du pape face aux critiques de Trump
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 14:41

L'archevêque de Cantorbéry, Sarah Mullally, a déclaré jeudi qu'elle se tenait aux côtés du pape Léon dans son "appel courageux en faveur d'un royaume de paix", après les attaques virulentes de Donald Trump envers le souverain pontife.

Dans un communiqué, Sarah Mullally a exprimé sa solidarité avec le chef de l'Eglise catholique, évoquant une responsabilité partagée des croyants face aux conflits.

"Je me tiens aux côtés de mon frère en Christ, Sa Sainteté le pape Léon XIV, dans son appel courageux en faveur d'un royaume de paix", a-t-elle déclaré.

"Il incombe à chaque chrétien – et à toutes les personnes de foi et de bonne volonté – d'oeuvrer et de prier pour la paix. Nous devons également exhorter tous ceux à qui une autorité politique a été confiée à rechercher tous les moyens pacifiques et justes possibles pour résoudre les conflits", a-t-elle ajouté.

(Muvija M et Catarina Demony; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 16 avril 17:22

    De quoi elle semêle cette quasin inconnue???

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