L'Arabie saoudite s'attend à des attaques imminentes venant du nord et du sud, selon un haut responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

L'Arabie saoudite s'attend à des attaques coordonnées imminentes venant du nord et du sud, menées par des milices irakiennes et les Houthis du Yémen sous la supervision du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, a déclaré jeudi un haut responsable saoudien.

Ce responsable, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a indiqué que des rapports des services de renseignement saoudiens, américains et d'autres pays de la région laissaient entendre que des sites civils et économiques pourraient être visés, notamment des infrastructures énergétiques, des ports et des aéroports.

L'Arabie saoudite a également observé des mouvements de drones et de missiles, ce qui laisse supposer des opérations coordonnées venant des deux directions, a précisé ce responsable.

Il a ajouté que ces menaces signalées étaient particulièrement alarmantes alors que Riyad continuait de rechercher une désescalade et un règlement négocié, précisant que les contacts avec toutes les parties, y compris l’Iran, ainsi que les efforts de médiation semblaient évoluer "dans la bonne direction". Selon lui, les attaques prévues pourraient avoir pour but de perturber ces efforts diplomatiques.

Le responsable a déclaré que la coopération entre l’Arabie saoudite et les États-Unis restait "très étroite" à tous les niveaux, y compris sur le plan opérationnel avec le Commandement central américain (CENTCOM), et a ajouté que l’Arabie saoudite était prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour riposter à toute agression.

Le 29 juillet, l’Arabie saoudite a déclaré avoir mené des frappes avec le CENTCOM contre des groupes soutenus par l’Iran en Irak, après les avoir accusés d’être à l’origine d’attaques de drones contre ses installations pétrolières. Les milices irakiennes ont déclaré qu’elles riposteraient aux frappes saoudiennes.

Les tensions entre l’Arabie saoudite et les Houthis se sont intensifiées ces dernières semaines après que ce groupe aligné sur l’Iran a imposé ce qu’il décrit comme un blocus naval contre le royaume en mer Rouge et revendiqué une série d’attaques contre des navires et des cibles militaires saoudiens. L’Arabie saoudite a riposté aux récentes attaques houthistes par des frappes sur des sites militaires au Yémen.