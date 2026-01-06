 Aller au contenu principal
L'Arabie saoudite ouvrira son marché financier à tous les investisseurs étrangers en février
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:59

L'Arabie saoudite prévoit d'ouvrir ses marchés financiers à tous les investisseurs étrangers à partir du 1er février, a annoncé mardi l'autorité de régulation des marchés du pays, dans le cadre d’un assouplissement des règles destiné à attirer davantage de capitaux internationaux.

Les amendements approuvés par l'Autorité des marchés financiers (CMA) suppriment le concept d'investisseur étranger qualifié, qui réservait jusqu'ici l'accès direct au marché saoudien aux acteurs disposant d'une présence régulière et directe.

Cette mesure permettra aux investisseurs du monde entier de travailler directement sur le marché saoudien, a indiqué la CMA dans un communiqué, ajoutant qu'elle soutiendrait les flux entrants et améliorerait la liquidité du marché.

Le royaume, engagé dans un plan visant à réduire sa dépendance au pétrole, cherche depuis plusieurs années à diversifier son économie et à attirer davantage d'investissements étrangers.

(Rédigé par Federico Maccioni et Ahmed Elimam, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
