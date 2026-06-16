L'Arabie saoudite frustre l'Uruguay

Après le nul de l'Espagne contre le Cap-Vert, l'horizon s'éclaircissait pour l'Uruguay. L'autre favori du groupe H s'est finalement cassé les dents sur l'Arabie saoudite (1-1). Les Verts peuvent même repartir de Miami avec des regrets au vu de la physionomie de la rencontre.

Arabie saoudite 1-1 Uruguay

Buts : Al-Amri (41 e ) pour les Faucons // Araújo pour la Celeste (80 e )

Quatre ans après, l’Arabie saoudite voulait récidiver. Après avoir marqué le monde entier en s’offrant l’Argentine de Lionel Messi, au Qatar, les Faucons ont bien cru ajouter l’Uruguay de Marcelo Bielsa à leur tableau de chasse. Malgré une ouverture du score et de sacrées vertus défensives, ils ont craqué en fin de match, mais ont réussi à repartir avec un précieux point (1-1).…

EL pour SOFOOT.com