Au bout de l'effort, l'Iran et Nouvelle-Zélande se neurtralisent

On ne s'y attendait pas, mais la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande a été l'une des plus emballantes de ce Mondial 2026. Avec des offensives dans tous les sens, des langues qui touchaient le sol dès la première pause fraîcheur et quelques gestes de classes, les deux pays ont régalé et sont repartis bons amis (2-2).

Iran 2-2 Nouvelle-Zélande

But : Just (7 e , 54 e ) pour les All Whites // Rezaeian (33 e ), Mohebi (64 e ) pour la Team Melli

Les quelques courageux ayant veillé pour regarder cette dernière rencontre de la nuit ont été récompensés. Dans un contexte géopolitique brulant, l’Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendus coup pour coup, permettant au sport d’enfin reprendre ses droits. Au terme d’un joyeux bordel, aucune des deux équipe n’a pris l’avantage.…

EL pour SOFOOT.com