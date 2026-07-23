L'approche de Warsh, qui consiste à ne donner aucune indication, se heurte à un environnement mondial et à des collègues de la Fed partisans d'une politique monétaire restrictive

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* La hausse des prix du pétrole et les chocs tarifaires pourraient aggraver les craintes d'inflation

* Le président de la Fed n'évoque pas les taux, mais ses collègues penchent pour une hausse

* La Fed n'atteint pas son objectif d'inflation depuis cinq ans déjà

par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, espère peut-être rester discret sur les projets de la Fed en matière de taux, mais les récentes hausses du prix du pétrole, les chocs tarifaires potentiels et la tendance “faucon” de ses collègues risquent de mettre cette détermination à rude épreuve lorsque les responsables de la banque centrale américaine se réuniront la semaine prochaine.

La Fed devrait à nouveau maintenir son taux directeur inchangé dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, où il se situe depuis décembre, mais il pourrait s’avérer plus difficile pour M. Warsh de parvenir à un consensus alors que les cours du pétrole remontent, que le président Donald Trump s’apprête à instaurer de nouveaux droits de douane et que certains de ses collègues préparent déjà le terrain pour une hausse des taux.

Après plus de cinq ans passés à manquer l’objectif d’inflation de 2% fixé par la Fed et face à la baisse des revenus corrigés de l’inflation, les responsables de la Fed s’inquiètent de plus en plus de ne pas pouvoir se contenter de parler de maîtrise de l’inflation — une “tolérance zéro”, comme l’a formulé Warsh — mais de devoir passer à l’action.

Lors d’ une auditiondevant le Congrès la semaine dernière, Warsh a réitéré son point de vue selon lequel l’inflation était trop élevée, mais s’est contenté d’indiquer que la Fed examinerait ses « outils » et évaluerait s’il fallait ajuster sa politique. Bon nombre de ses collègues se sont montrés plus directs. “Se contenter de fixer l’inflation d’un regard sévère jusqu’à ce qu’elle fonde sous notre regard foudroyant n’est pas une option,” a déclaré le gouverneur de la Fed Christopher Waller au début du mois , un commentaire qui semblait viser la décision de Warsh non seulement d’éviter toute indication sur les taux, mais aussi de limiter ses commentaires sur l’économie ou sur sa propre réaction probable en matière de politique monétaire face à différentes évolutions. Bien que les anticipations d’inflation actuelles semblent modérées, “cela ne signifie pas que nous puissions nous montrer nonchalants” et reporter toute action sur les taux jusqu’à ce qu’ils commencent à grimper, a déclaré M. Waller, candidat au poste de président de la Fed que Donald Trump a finalement attribué à M. Warsh.

La Fed se réunira les 28 et 29 juillet et annoncera sa décision mercredi à 14h EDT (18h GMT).

Lors de la flambée des prix liée à la pandémie, l’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, a dépassé les 7% en juin 2022, poussant la Fed à entamer une série de hausses de taux d’une rapidité sans précédent — après un retard que M. Warsh a qualifié d’erreur et qu’il a promis de ne pas répéter. Les hausses de prix se sont ensuite atténuées et se sont rapprochées de l’objectif de la banque centrale tout au long de l’année 2024.

Malgré une campagne électorale de 2024 au cours de laquelle Trump avait promis de maîtriser l’inflation et de faire baisser les prix, les droits de douane et les coûts énergétiques ont continué à faire grimper l’inflation au cours des 18 derniers mois.

Certains responsables de la Fed estimaient que l’impact de ces deux facteurs s’estompait, ce qui justifiait une certaine patience dans toute décision de hausse des taux d’intérêt et incitait Warsh à faire valoir que c’était un moment où les indications prospectives étaient particulièrement inappropriées. Cependant, la manière dont Warsh élude les questions sur ses perspectives politiques — en recourant à un raisonnement circulaire selon lequel l’inflation ne peut pas s’installer puisque la Fed ne le permettra pas — pourrait atteindre ses limites si le soutien de ses collègues en faveur d’une hausse des taux continue de se renforcer.

En mai, l’indice PCE, sur lequel la Fed se base pour fixer son objectif d’inflation, a progressé de 4% en glissement annuel, soit le double de l’objectif, et a connu une hausse notable ces derniers mois. Si la récente hausse des prix du pétrole, sur fond de recrudescence du conflit au Moyen-Orient, et la menace de Trump d’imposer de nouveaux droits de douane n’ont jusqu’à présent fait qu’accroître les risques d’inflation, ces deux phénomènes vont à l’encontre des tendances qui devaient contribuer à atténuer les pressions sur les prix et risquent d’alimenter les craintes que le public ne perde confiance dans la détermination de la Fed à rétablir la stabilité des prix.

M. Waller n’est pas le seul dans ce cas: d’autres gouverneurs de la Fed ont fait part de leur volonté de relever les taux si l’inflation ne recule pas rapidement, tandis que les présidents des banques régionales de la Réserve fédérale, qui estiment devoir agir, ont adopté un ton encore plus ferme.

Dans ses dernières déclarations publiques avant la réunion, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a indiqué que les chefs d’entreprise de sa circonscription l’encourageaient en réalité à relever les taux, ce qui contraste avec l’espoir habituel d’un crédit moins cher.

“Pour la première fois depuis mon entrée en fonction, j’entends des entreprises affirmer qu’elles estiment que nous devons prendre des mesures pour freiner l’inflation, et des consommateurs qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts exprimer un sentiment croissant de désespoir,” a écrit Mme Hammack sur LinkedIn.

Une enquête trimestrielle de la Fed auprès des directeurs financiers d’entreprises, publiée en juin, a révélé que l’inflation figurait en tête des préoccupations et a souligné que, bien que les entreprises aient absorbé la hausse des coûts énergétiques et autres, elles étaient sur le point de se tourner vers des hausses de prix. L’inflation occupait la sixième place dans l’enquête précédente, derrière des questions telles que le commerce et la qualité de la main-d’œuvre.

Le Beige Book de la Fed de juillet, recueil d’anecdotes économiques, a mis en évidence des hausses de prix en perspective, parfois liées aux salaires, parfois à l’adaptation à un contexte de hausse des prix.

“Une entreprise de la région de Memphis a observé que les fournisseurs intègrent de plus en plus souvent dans leurs contrats de service des clauses d’ajustement des prix indexées sur l’inflation, une pratique qui était auparavant peu courante,” a rapporté la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Une analyse récente de JPMorgan et Goldman Sachs a souligné les inquiétudes de M. Waller et d’autres experts selon lesquels l’inflation ne concernait plus uniquement l’énergie ou les droits de douane, mais semblait désormais plus généralisée. Jessica Rindels, économiste chez Goldman Sachs, a estimé qu’en juin, les prix de près de 60% des catégories de l’indice PCE augmentaient à des taux annuels supérieurs à 3%.

Ce chiffre était inférieur aux près de 80% de produits dont les prix augmentaient à ce rythme pendant la pandémie de COVID-19, mais bien supérieur à la moyenne de 37% enregistrée entre 1990 et 2019, période durant laquelle l’inflation était généralement ancrée autour de l’objectif de la Fed.

L’objectif de 2% a été officiellement adopté en 2012, et pendant près d’une décennie, jusqu’aux premiers mois de la pandémie, l’inflation est restée systématiquement en deçà de cet objectif. En février 2021, l’indice PCE se situait à plus de 5% en dessous du niveau qu’il aurait atteint si la Fed avait atteint son objectif.

Les hausses de prix observées depuis ont anéanti cette marge de manœuvre, et l’indice est désormais supérieur d’environ 5,5% à ce qu’il aurait été si la Fed avait atteint son objectif de manière constante – une situation qui pèse sur le pouvoir d’achat dans l’ensemble de l’économie.

Une hausse des taux pourrait encore être évitée.

Les prix de l’essence ont peut-être de nouveau atteint 4 dollars le gallon, juste à temps pour la haute saison estivale des déplacements en voiture, et les menaces de droits de douane pourraient entraîner une nouvelle vague de hausse des coûts d’importation. Mais l’économiste de Goldman Sachs, Mme Rindels, entre autres, a déclaré que l’ampleur des pressions sur les prix devrait s’atténuer d’ici la fin de l’année.

Cela rend les prochains rapports sur l’inflation d’autant plus importants, opposant l’approche sans indications de Warsh aux données à venir et aux réactions de ses collègues face à celles-ci.

“On observe un sentiment croissant de frustration face à l’inflation,” a déclaré Dario Perkins, directeur général de la macroéconomie mondiale chez TS Lombard. “Après six ans de dépassement de leur objectif, les gens commencent à poser des questions difficiles sur la “crédibilité”. La Fed ne peut plus se retrancher derrière un déni plausible. Il n’y a plus aucune tolérance pour de nouveaux écarts.”