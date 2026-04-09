L'application de fitness et de santé MyFitnessPal envisage de se vendre, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville et Milana Vinn

Le fonds d'investissement privé propriétaire de MyFitnessPal étudie la possibilité de vendre l'application mobile de suivi de la nutrition et de la forme physique, ce qui pourrait la valoriser à plus d'un milliard de dollars, selon quatre sources familières avec le sujet.

Francisco Partners, qui a racheté MyFitnessPal à Under Armour UA.N en 2020, travaille avec JPMorgan sur le processus de vente, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire. La demande d'outils numériques de santé et de fitness a augmenté ces dernières années, stimulant l'adoption d'applications telles que MyFitnessPal, Apple Health et Peloton App One, ainsi que de dispositifs portables tels que les bagues Oura. L'année dernière, Reuters a rapporté que la plateforme de suivi de la condition physique Strava étudiait la possibilité d'un premier appel public à l'épargne.

Francisco Partners et JPMorgan se sont refusés à tout commentaire. MyFitnessPal n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

MyFitnessPal, fondée en 2005, a été vendue à Under Armour en 2015 pour 475 millions de dollars. Francisco Partners l'a rachetée pour 345 millions de dollars, y compris des paiements supplémentaires potentiels liés à des objectifs de performance, en 2020.

L'application basée à Austin, au Texas, génère près de 150 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont indiqué trois des sources.

Les utilisateurs de MyFitnessPal peuvent suivre les calories, les vitamines, le poids et l'exercice, et obtenir des plans de repas, des recettes et des séances d'entraînement vidéo à la demande. L'application est gratuite, mais il existe une option premium qui coûte 24,99 dollars par mois, ou un paiement annuel initial de 99,99 dollars.

L'année dernière, l'entreprise a déclaré avoir plus de 280 millions de membres dans plus de 120 pays.

Francisco Partners, dont le siège se trouve à San Francisco, est une société d'investissement axée sur la technologie qui a levé plus de 50 milliards de dollars de capitaux à ce jour.