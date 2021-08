L'appel du PDG de Sanofi à se faire vacciner contre le Covid-19

En France, de nombreux indécis prétendre, notamment sur les réseaux sociaux, attendre le vaccin tricolore du laboratoire Sanofi pour se faire vacciner contre le Covid-19. Une stratégie que n'approuve pourtant pas le patron du groupe, Olivier Bogillot. « N'attendez pas pour vous faire vacciner ! » a-t-il ainsi fustigé, dans un post sur le réseau professionnel LinkedIn, publié lundi 9 août et relayé par Le Parisien. Pour l'heure, plus de 37 millions de Français ont un schéma vaccinal complet, soit 55,6 % de la population.

« Je remercie ceux qui font confiance à Sanofi, mais notre vaccin n'arrivera pas avant plusieurs mois », indique le PDG du laboratoire pharmaceutique, qui précise : « Attendre ne fait qu'augmenter le risque et prolonger la circulation du virus. Les vaccins autorisés par les autorités sanitaires », c'est-à-dire Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ou AstraZeneca, « sont sûrs et efficaces. Ils sauvent des vies, épargnent de graves conséquences de la Covid-19, et ralentissent sa circulation ».

« N'attendez pas, c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner ! »

Olivier Bogillot rappelle également que les vaccins « préservent les hôpitaux d'une nouvelle vague d'hospitalisations évitables, ce qui leur permet, ne l'oublions pas, de se concentrer sur les malades non Covid-19 qui nécessitent des soins ». Et d'insister : « Les semaines qui

