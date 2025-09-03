L'annexion de la Cisjordanie par Israël constituerait une "ligne rouge", avertit Abou Dhabi

par Maha El Dahan

Les Émirats arabes unis (EAU) ont averti Israël mercredi que l'annexion de la Cisjordanie constituerait une "ligne rouge" qui porterait atteinte à l'esprit des accords d'Abraham qui ont normalisé les relations entre Abou Dhabi et Israël.

Cette déclaration intervient alors que le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui a appelé à l'annexion de la Cisjordanie, a annoncé en août la relance d'un projet controversé visant à établir une colonie qui séparerait Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée.

L'Autorité palestinienne, qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie, et une grande partie de la communauté internationale ont condamné le projet, le qualifiant d'illégal et affirmant que la fragmentation du territoire réduirait à néant tout plan de paix pour la région.

Les Émirats arabes unis, dont les relations avec Israël ont été normalisées en 2020 grâce aux accords d'Abraham, se sont également opposés au projet. Il s'agit de la critique la plus virulente d'Abou Dhabi à l'égard d'Israël depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

Les accords d'Abraham ont été signés par certains Etats arabes et Israël pour normaliser leurs relations diplomatiques sous la houlette du président américain Donald Trump lors de son premier mandat.

Si le locataire de la Maison blanche cherche désormais à élargir les accords, les efforts déployés jusqu'à présent pour y associer d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, se heurtent à la critique internationale croissante envers Israël et son offensive dans la bande de Gaza.

"Dès le début, nous avons considéré les accords (d'Abraham) comme un moyen de poursuivre notre soutien au peuple palestinien et à son aspiration légitime à un État indépendant", a déclaré à Reuters Lana Nousseibeh, ministre adjointe aux Affaires politiques et envoyée du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

"Nous appelons le gouvernement israélien à suspendre ces plans (de colonisation). Les extrémistes, quels qu'ils soient, ne peuvent être autorisés à dicter la trajectoire de la région. La paix exige du courage, de la persévérance et le refus de laisser la violence définir nos choix", a-t-elle ajouté.

Lana Nousseibeh estime également que "l'annexion de la Cisjordanie constituerait une ligne rouge pour les Émirats arabes unis" car elle compromettrait gravement "la vision et l'esprit" des accords d'Abraham et mettrait fin à la poursuite de l'intégration régionale.

Le bureau du Premier ministre israélien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ces propos.

Mercredi, le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich a déclaré que des cartes étaient en cours d'élaboration en vue d'annexer des territoires en Cisjordanie, sans que l'on sache s'il bénéficiait du soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans une déclaration, les autres États arabes du Golfe des Émirats arabes unis ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'"appels dangereux et suspects" à l'annexion lancés par un ministre israélien.

Dans le cadre des accords d'Abraham, Bahreïn et le Maroc ont également normalisé leurs relations avec Israël.

(Reportage Maha El Dahan ; avec Alexander Cornwell ; Tala Ramadan et Elwely Elwelly ; rédigé par Michael Georgy ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)