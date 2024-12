information fournie par So Foot • 31/12/2024 à 15:53

L’année 2024 des papys romantiques

Loin des pétrodollars et des strass, certaines légendes du football continuent de jouer par pur amour du jeu. De Podolski à Gignac, en passant par Hulk et Santa Cruz, ces passionnés s’accrochent à leurs crampons pour le plaisir, loin des projecteurs. Retour sur l’année de ces derniers romantiques du football.

C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes, mais qu’est-ce qu’on fait des vieux croûtons ? Crampons desséchés, genoux grinçants, mais un amour intact pour le ballon rond. Dans un football où les pétrodollars écrasent tout, certains préfèrent rester fidèles à leurs racines ou simplement s’amuser loin des strass. Pendant que Cristiano Ronaldo, Neymar et Benzema empilent les contrats en Arabie saoudite, d’autres légendes continuent leur aventure, pour le kif. Retour sur l’année de ces irréductibles amoureux du jeu.

Podolski, Hulk, Balotelli, ou Roque Santa Cruz

Prenez Lukas Podolski. À 38 ans, l’ancien joyau du Bayern aurait pu siroter des bières en Lederhose en mode Müller. Mais non. L’ancien vainqueur de la Coupe du monde 2010 joue au Górnik Zabrze, 6 e en première division en Pologne, où il martyrise encore quelques défenseurs : 14 matchs, 2 buts, 1 passe décisive cette saison. « J’ai grandi ici, c’est mon club depuis que je suis tout petit. […] Je reste avec vous plus longtemps ! » , balance-t-il en mode romantique. Prolongé jusqu’en 2025 et en prime une petite lucarne :…

Mathias Jobert pour SOFOOT.com