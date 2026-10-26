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L'ancienne ministre de la Santé Michèle Barzach est morte, annonce sa fille à l'AFP
information fournie par AFP 26/10/2026 à 14:04

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Michèle Barzach, alors ministre de la Santé, le 27 avril 1987 à Paris ( AFP / Joel ROBINE )

Michèle Barzach, alors ministre de la Santé, le 27 avril 1987 à Paris ( AFP / Joel ROBINE )

L'ancienne ministre de la Santé Michèle Barzach, qui fit partie du gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac entre 1986 et 1988, est morte lundi à l'âge de 83 ans, a annoncé à l'AFP sa fille, Tatiana Renard-Barzach.

Michèle Barzach est décédée lundi à Paris en fin de matinée "des suites d'un AVC", a-t-elle précisé. Comme ministre, elle avait notamment lancé les premières politiques publiques de lutte contre le sida, faisant notamment voter une loi autorisant la publicité pour le préservatif.

Gynécologue de formation, Michèle Barzach était née en 1943 à Casablanca, dans une famille juive.

Dans les années 1980, elle devient déléguée nationale aux affaires sociales au sein du Rassemblement pour la République (RPR), le parti de droite créé par Jacques Chirac, avant d'entrer au gouvernement et d'y représenter une nouvelle génération de responsables politiques.

Elue députée de Paris en 1988, elle devient adjointe au maire de la capitale, Jacques Chirac, jusqu’en 1995.

Mais cette rénovatrice, qui fut aussi brièvement députée européenne, s'est créée de notoires inimitiés au sein de son mouvement, en accusant Charles Pasqua, l'homme fort du RPR, de représenter "une dérive droitière".

Avec d'autres, elle démissionne du parti en 1990. En 1996, elle signe, avec notamment Simone Veil, un manifeste pour la parité en politique avant de se retirer de la vie politique.

De 2012 à 2015, elle avait également présidé l'Unicef France.

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1 commentaire

  • 26 octobre 14:27

    Elle a été un bon ministre de la Santé, mettant fin en 1987 à l'interdiction de faire des publicités pour les préservatifs (hé oui, à l'époque c'était interdit) et a prise des décision politiques courageuses, totalement à contrecourant du conservatisme ambiant, pour lutter contre l'épidémie du SIDA, hors de contrôle à l'époque.

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